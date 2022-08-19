Harita ve aramanın lideri dijital ekonomiye yön verdi

PANDEMİ döneminde tüm dünyada olduğu gibi dijital ekonomi büyümeye devam etti. İnternet kullanımındaki artış, veri ekonomisi şirketlerini büyütmeye devam etti. E-ticarette veri ekonomisi şirketleri büyümeye devam ederken küresel internet devleri de dijital ekonomi üstündeki etkilerini artırdı. Google ekosistemi, ürün ve hizmetlerinin yarattığı etkiyi Deloitte tarafından gerçekleştirilen sosyo- ekonomik değer analiz raporuyla ortaya koydu. Arama, reklam, harita hizmetlerinin başı çektiği dijital ekonomide Google servislerinin kullanımı da büyük ölçüde arttı.

Raporun sonuçlarına göre Google'ın 2021'de dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer 476 milyar TL'ye ulaşarak GSYH'nin yüzde 6,6'sına denk geldi. 2018'de yapılan rapora kıyasla Google'ın ekonomik katkısı 3,3 kat artarken bu katkının 2025'te 1,1 trilyon TL'yi aşmasını bekleniyor. Türkiye'de 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Google Arama'ya günde ortalama 5 soru soruluyor. Rapora göre 2021 yılı içerisinde Türkiye'deki Google Arama kullanıcılarının yıllık zaman tasarrufunun 2,3 milyar saate ulaştığı ifade ediliyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu raporla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Biliyoruz ki Türkiye'nin dijitalleşmesi, dijital ekonominin büyümesi küçük esnafımızın dijitalleşmesi ile olacak. Raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili'nin 2021'de 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu. Raporun sonuçlarına göre 2021'de oluşturulan ekonomik faaliyetlerin 1,9 milyon iş imkanı yarattığını gözlemliyoruz. Bu rakam da 2021 yılındaki Türkiye istihdamının yüzde 6'sına karşılık geliyor. Desteklenen istihdamın yüzde 58'ini mikro ve küçük işletmeler üstlenirken, bu oranın yüzde 30'unu kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu da sunduğumuz ürün ve hizmetlerle oluşturduğumuz fırsat eşitliğinin önemli göstergelerinden biri."

UYGULAMALAR VE REKLAM

Keteloğlu, Google arama sonuçlarının manipüle edilmesine karşı servis, medya konusunda sert önlemler aldıklarını ifade ederek, "Üzerinde durduğumuz en hassas konulardan biri de Google servislerinin güvenilirliği. Bu konuda en sert tedbirleri aldık. İlgili kurumlarla yakın çalışarak harekete geçtik" dedi.

Google reklam ürünlerinin katkısı, 2021 verilerine göre 193 milyar TL'ye ulaşırken 2025'te 422 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Google Haritalar ve Google İşletme Profili'nin ekonomik etkisi ise 62 milyar TL'ye ulaşırken 2025'te bu rakamın 136 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Google Cloud ve Workspace alanındaysa 2021'de oluşan 12 milyar TL'lik etkinin 2025'te 33 milyara çıkması beklenirken, Android ve Google Play ekosisteminin ekonomik etkisi 210 milyara ulaşmış durumda ve 2025'te de 535 milyar olacağı öngörülüyor.

84 BİN KİSİ KARİYERİNİ DİJİTAL ALANDA GELİSTİRDİ

Google Haritalar, hem kullanıcıların hem de işletmelerin hayatını kolaylaştırırken Deloitte raporunun sonuçlarına göre aynı zamanda sosyal refaha katkı alanında da 39 milyar TL'lik tasarruf sağlamış durumda. Google'ın ücretsiz çeviri, araştırma ve öğrenim uygulamaları da kullanıcıların bilgiye ulaşabilmesini mümkün kılıyor. Deloitte raporuna göre birçok dil seçeneğinde, doğru ve hızlı çeviri hizmeti veren Google Çeviri, dijital çeviri platformu kullanıcılarının yüzde 83'ü tarafından kullanılırken, araştırma yapan kullanıcıların yüzde 60'ından fazlasının tercihinin Google Akademik olduğu sonucu orta çıkıyor. Google Workspace ise ortak çalışma platformunu kullananların yüzde 94'ünün tercihi. İşletmeler, girişimler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve kendini geliştirmek isteyenler için ücretsiz eğitim programları sunan Grow with Google programı, kullanıcıların yüzde 84'ünün mevcuttan farklı bir iş alanına yönelmesine destek olurken; 304 bin kişinin eğitim aldığı, 84 bin kişinin kariyerini dijital alanda geliştirmeleri için desteklendiği ve 25 bin işletmenin işlerini büyüttüğü Google Dijital Atölye de sosyal refaha katkı sağlıyor