İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 19 Ağustos Cuma hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.