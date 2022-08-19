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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Hafta sonuna girerken hava durumu da en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Özellikle İzmir'de havanın nasıl olacağı merak edilip araştırılıyor. Meteoroloji bugüne ait planlı hava durumunu paylaştı. Değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ağustos Cuma hava durumu tahminleri...

19.08.2022, 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 10:10

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 19 Ağustos Cuma hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan,Malatya ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 19 Ağustos Cuma! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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