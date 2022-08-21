Gaziantep’te devrilen otobüs faciaya yol açtı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kazaya müdahale eden ekiplerle vatandaşlara ve araçlarına, seyir halinde devrilerek kayan yolcu otobüsü çarptı. Caddenin savaş alanına döndüğü korkunç kazada, 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMASI VARDI

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde dün sabah saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında araçlarını durdurarak olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışmasının sürdüğü sırada, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle devrildi.

MUHABİRLER DE ORADAYDI

Yan yatan otobüs, hızla sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk yaptığı incelemede, can pazarı yaşanan kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 32 kişi ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan bir kişinin daha kurtarılamadığı haberi geldi.