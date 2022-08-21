Mardin’de katliam gibi kaza: 19 ölü

GAZİANTEP'TE 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri de akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde gübre yüklü bir TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra durabildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sırasında çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde kalabalık oluşturdu.

Bu sırada, gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi. 26 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

KAMERA görüntülerinde kaza yerinde bulunan görevlilerle birlikte vatandaşların, hızla gelen TIR'ı görünce kaçıştıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarıyla ilgili taziye mesajı yayımlayarak, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralananlara şifa diledi.