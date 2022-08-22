“Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim”

Gaziantep'te önceki gün 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan otobüs şoförü Abdülkadir M., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Abdülkadir M.'nin ilk ifadesinde, "Otoyolda kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

ÖLEN GAZETECİLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Kazada hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Umut Yakup Tanrıöver'in cenazesi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ne getirildi. BURADA düzenlenen törene meslektaşları ve yakınlarının yanı sıra İHA Genel Müdürü Hamit Arvas da katıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. Cenaze törenine, Esen'in yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da katıldı.





Gaziantep'teki feci kazada ölen sağlıkçılar Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük Tanrıöver tük ve Halil Özden ile gazeteci Umut Yakup Tanrıöver için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.