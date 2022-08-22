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Haberler Yaşam Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? İşte kesin cevabı

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? İşte kesin cevabı

Çocukluğumuzdan beri dilden dile gelen "Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?" sorusunun cevabı yıllarca merak ediliyor. Artık geçmişten bugüne gelen bu büyük tartışma konusu sonlandı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

22.08.2022, 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 14:25

Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar dünyanın en zor mantık sorusu olabilir.

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

Düşününce içinden çıkılmaz bir hal alıyor değil mi?

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

Günümüzde horozların bu soruya yönelik perspektifi ve yumurtadan çıkanın tavuk değil de civciv olduğu gibi konularda bolca düşünce vardır çelişkiye neden olan bu paradoks, aslında "köken problemi" veya "ilk neden problemi" olarak ifade edebileceğimiz felsefi bir konuyla ilgilidir.

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

5. yüzyılda Macrobius, kulağa basit bir soru gibi gelen bu sorunun aslında önemli olduğunu vurgulamıştır. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? sorusunun felsefik açıdan ifade ettiği anlam aslında "Tüm madde ve enerji, kendisinden önce gelen madde ve enerjiden geliyorsa, ilk madde ve enerji nereden geldi?" sorusudur.

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

Tavuk yumurtasının oluşumunda esas olan protein, diğer adıyla OV-17, yalnızca tavuk rahminde bulunuyor. OV-17 olmadan yumurta kabuğunun oluşması imkansız. Tavuk olmadan, tavuk yumurtası elde edemezsiniz. Ancak, her şeyin ötesinde, bu tamamen tavuk yumurtasını nasıl tanımladığımıza bağlı... Tavuk yumurtası, tavuktan çıkan bir yumurta mı? Yoksa, içinde tavuk olan bir yumurta mı?

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

2 farklı senaryodan bahsetmek mümkün. Çok eski çağlarda yumurtlama kabiliyeti olan bazı canlılar, kademeli olarak ata-tavuk ve sonra da ata-tavuk yumurtaları yarattılar. Bu yumurtaların birinde, selektif avantaja sahip olan bir DNA değişikliği oldu. Böylelikle ilk tavuk var oldu ve ilk tavuk yumurtalarını var etti. Bu durumda, teknik olarak tavuk ilktir.

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

Ya da 2. senaryoya göre, bir ata-tavuk, bizim normal tavuk yumurtası dediğimiz şeyin içinde büyümüş bir tavuğa hayat verdi. Bu açıdan bakınca, ilk yumurta ortaya çıkmış oldu. Bu da bizi yine aynı tanım sorusuna geri getirmiş oluyor: Peki tavuk yumurtası nedir?

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Artık cevabı netleşti

Aslında bu oldukça anlamsız bir soru, fakat günün sonunda herkesin üzerinde anlaştığı tek seçenek. İster normal tavuk yumurtası deyin, ister ata-tavuk yumurtası, ilk normal tavuk bir yumurtadan çıktı.

İlk önce yumurta vardı. Başka bir deyişle, tavuk yumurtadan çıktı.

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