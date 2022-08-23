16 kişiyi öldüren şoför bir şey hatırlamıyor

MARDİN'İN Derik ilçesinde dün meydana gelen ve 20 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 tır şoförü tutuklandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından tutuklandığı öğrenilen şoförler Umut G.ve Yunus Ş.'nin ifadeleri ortaya çıktı.

23 yaşındaki genç şoför Umut G.'nin 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza sonrası ifadesinde polis aracı ile zırhlı araca çarpamamak için direksiyon kırdığını söylerken, izleyenleri bile dehşete düşüren 16 kişinin hayatını kaybettiği diğer kazanın 23 yaşındaki sürücüsü Yunus Ş. ise her şeyin bir anda olduğunu ve kesinlikle sonrasını hatırlamadığını söyledi. Zanlılar ise güvenlik nedeni ile Diyarbakır'a gönderildikleri öğrenildi.