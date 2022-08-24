’Bir Küçük Gün Işığı’ dizisi için özel şarkı!

Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi.
Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi.
Şarkıyı stüdyoda seslendiren isim ise Kardelen oldu.
Tanıtımı ile şimdiden büyük dikkat çeken "Söyle Yüreğim" adını taşıyan jenerik şarkısı ile de çok konuşulacak.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve güçlü hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de Atv'de.