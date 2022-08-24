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Haberler Yaşam 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi için özel şarkı!

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi için özel şarkı!

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın jenerik müziği için stüdyoya girildi. Merakla beklenen dizinin müziği ünlü söz yazarı Günay Çoban ve başarılı besteci Alp Yenier imzasını taşıyor.

24.08.2022, 16:06 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 16:07

Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi.

’Bir Küçük Gün Işığı’ dizisi için özel şarkı!

Şarkıyı stüdyoda seslendiren isim ise Kardelen oldu.

’Bir Küçük Gün Işığı’ dizisi için özel şarkı!

Tanıtımı ile şimdiden büyük dikkat çeken "Söyle Yüreğim" adını taşıyan jenerik şarkısı ile de çok konuşulacak.

’Bir Küçük Gün Işığı’ dizisi için özel şarkı!

Yürekleri ısıtan anlatımı ve güçlü hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de Atv'de.

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