İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 24 Ağustos Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı