İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 24 Ağustos Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de sağanak yağış ne zaman başlayacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu paylaştı. İşte 24 Ağustos Perşembe hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.