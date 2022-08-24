Satırlı eski sevgili kabusu

İSTANBUL Tuzla'da, kendisiyle aynı sitede oturan erkek arkadaşından ayrılmak isteyen kadın, dehşet dolu günler yaşadı. Bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T. (42), kendisiyle aynı sitede oturan sevgilisi Altan A'nın (47) bir komşusuna satırla saldırdığını görünce ayrılma karar aldı.



SERBEST BIRAKILDI

Bu duruma sinirlenen Altan A. ise iddiaya göre kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında ayak parmağını kırdı. Yetmedi sonraki günlerde de ölümle tehdidi içeren mesajlar attı. 21 Ağustos gecesi ise, B.S.T, akşam saatlerinde kapı komşusu olan N.Y ve eşinin oturduğu eve yemeğe gitti. Altan A. bu kez de N.Y'nin evini satırla basıp camlarını kırdı. Bu sırada B.S.T. ve N.Y'ye fiziki şiddet uyguladı. Olay yerine polis ekiplerince gözaltına alınan Altan A, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Altan A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren B.S.T, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek saldırganın tutuklanmasını istedi.

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