Anadolu’nun kalbindeki mistik şehir Konya

İç Anadolu'nun kalbindeki Konya, caddeleri, sokakları ve parklarıyla; kısacası her köşesiyle insanın içini huzurla dolduran bir kent. Mevlâna'nın yurdu olan bu kentimiz, içinde barındırdığı hoşgörü, huzur ve dinginliği ile İç Anadolu'nun en çok ziyaret edilen kentlerinin başında yer alıyor.



HALA BİR TİCARET MERKEZİ

Aynı zamanda Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan Konya, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete kucak açarken şehrin tarihi yaklaşık M.Ö. 6000-5000 yıllara dayanıyor. Uzun zamandır Anadolu için önemli bir merkez olan Konya hala ticari bir merkez olması, Mevlâna Türbesi'ne ev sahipliği yapması ve Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü şehri olması nedeniyle her açıdan önemini koruyor. Karasal iklimin hakim olduğu Konya'yı ilkbahar ve sonbahar aylarında oldukça keyifli bir şekilde gezebilirsiniz. Konya'da gezilecek yerlere yakından göz atalım!







KARATAY MEDRESESİ

Konya seyahatiniz sırasında uğramanız gereken ilk duraklardan biri olan Karatay Medresesi, II. İzzeddin Keykavus döneminde dini eğitim vermek amacıyla inşa edilmiş ve Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliklerini sergileyen bir yapı. Yazılar ve çeşitli desenlerle süslenen kapının üzerinde medresenin yapımıyla ilgili kitabeler yer alır. Kapının diğer yüzünde ise seçme ayetler ve hadisler kabartma şeklinde işlenmiştir.

KADINLAR PAZARI

Karatay ilçesindeki kentin en kalabalık ve renkli noktalarından biri de Kadınlar Pazarı'dır. Günümüzde Mevlâna'nın kızı Melike Hatun'un adını alan asırlık çarşıda, şehrin en leziz yöresel ürünlerinden taze meyve ve sebzelere pek çok gıda ürünü bulabilirsiniz. Buraya Kadınlar Pazarı denmesinin nedeni, uzun yıllar önce Konya'nın farklı semt ve kasabalarından gelen kadınların kendi yetiştirdikleri ürünleri bu çarşıda satmasıdır.





ÇATALHÖYÜK

Konya'ya geldiğinizde gezebileceğiniz en büyüleyici yerlerden biri ise Çatalhöyük. Konya şehir merkezine yaklaşık 46 km uzaklıkta bulunan Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, Neolitik döneme ait en eski yerleşim yerlerinden biri. İnsanlık tarihine ışık tutan bu özel bölgede, M.Ö. 7400'lü yıllara tekabül eden ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi ve ana tanrıça kültü gibi oldukça ilgi çeken kalıntıları görebilirsiniz.





BEDESTEN ÇARŞISI

ROMA döneminden Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze kadar pek çok tarihi devre şahitlik eden Bedesten Çarşısı, asırlardır canlılığını koruyan benzersiz bir ticari merkez. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda el sanatları, giyim kuşam, aksesuvar ve hediyelik eşyalara dair birçok dükkân bulabilirsiniz. Ayrıca uzun bir geziden sonra Bedesten Çarşısı'ndaki tarihi lokantalarda Konya'nın geleneksel lezzetlerini tadabilirsiniz.





KYOTO JAPON BAHÇESİ

Şehrin kalabalık atmosferinden kaçıp nefes almak için en güzel adreslerden biri olan Kyoto Japon Bahçesi'nde eski Japon yapıları gibi inşa edilen binaları görebilir ve eşsiz bir peyzaj mimarisi ile oluşturulmuş bahçelerde dinlenebilirsiniz.







MEVLANA MÜZESİ

Dünyaca ünlü Mevlâna Müzesi, çok eski zamanlardan bu yana hoşgörünün ve tasavvuf felsefesinin simgesi olan Mevlâna'nın dergâhıdır. Günümüzde müze olarak ziyaretçilere açılmış durumdaki yapının içinde Mevlâna'nın 17 Aralık 1273'te vefat etmesi üzerine yapılan Mevlâna Türbesi de bulunuyor. Müzede Mevlevîliğe ait eserler, el yazmaları, kandiller ve müzik aletleri sergileniyor.

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