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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu, Atv'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

25.08.2022, 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022, 14:21

Çok yakında Atv'de izleyicisiyle buluşacak olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımdaki bol aksiyon sahneleri Hollywood yapımlarını aratmadı.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Yeni sezonun iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı aksiyon ve macera severleri ekran başına kilitledi.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicileri heyecanlandırdı.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Yayınlanan tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı

Ben Bu Cihana Sığmazam çok yakında Atv'de!..

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