Avrupa’ya açılan kapı Edirne

Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde yer alan Türkiye'nin gözde kentleri arasında yer alır. Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır komşusu olan bu kentimizde elinize badem ezmesi alıp Meriç Nehri kenarından yürüyerek heybetli Selimiye'ye selam durup kentin ruhu iliklerinize kadar hissedeceksiniz.



İMPARATORLUKLAR ŞEHRİ

Edirne'nin gezilecek yerleri sizleri başka diyarlara götürecek. Edirne'ye ilk yerleşenlerin Trak kabilelerinden Odrisler ve Bettegeriler olduğu biliniyor. MÖ 1400 - 1200 yılları arasında Akaların eline geçen Edirne, bu dönemden sonra bir şehir halini almaya başlıyor. Sonraki yıllarda; Makedonların, Romalıların ve Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine giren kent, pek çok istila da görüyor. Daha sonra Haçlı Seferleri sırasında Latin İmparatorluğu hakimiyetine geçen Edirne, imparatorluk yıkılınca Bulgarların eline geçiyor. 1300'lü yıllarda ise Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçen şehir, Edirne ismini de bu dönemde alıyor ve imparatorluğa bir süre başkentlik de yapıyor. 1453'te İstanbul'un fethiyle beraber bu özelliğini kaybediyor. Osmanlı'nın Balkanlara açılan kapısı olan Edirne, bu yönü nedeniyle çok fazla işgale uğrasa da Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından nihai olarak Türkiye sınırlarında yerini alıyor.



MERİÇ VE TUNCA KÖPRÜSÜ

Edirne'den Karaağaç'a giden yol üzerinde yer alan Meriç Köprüsü ve Tunca Köprüsü, Edirne gezilecek yerler listesinin vazgeçilmez duraklarından. Başlangıcı Bulgaristan olan Meriç ve Tunca Nehirleri'nin üzerinde yer alan köprüler gerek manzaraları gerek mimarileriyle gerçek bir görsel şölen sunuyor. 1800'lü yıllarda Meriç Nehri üzerine inşa edilmiş olan 12 sivri kemerden oluşan Meriç Köprüsü; doğallığı bozulmamış kıyıları, çay bahçeleri ve parklarıyla kente gelen herkesi büyülüyor. 1600'lü yıllarda Tunca Nehri üzerine yapılan Tunca Köprüsü ise orijinal parke granit taşlarının güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor.



RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI

KLASİK Osmanlı mimarisinin en güzel simgelerinden biri olarak karşımıza çıkan Rüstempaşa Kervansarayı, Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor. Edirne tarihi yerler içinde mutlaka görülmesi gereken yapılardan olan kervansaray, tuğla ve taşlardan oluşan ilginç mimarisiyle oldukça dikkat çekiyor. Edirne şehir merkezinde yer alan Rüstempaşa Kervansarayı'nı ulaşım sorunu yaşamadan ziyaret edebilirsiniz!



ALİ PAŞA ÇARŞISI

OSMANLI İmparatorluğu'nun çarşılar açısından en zengin şehirlerden olan Edirne, yerlilerin daha çok Kapalı Çarşı olarak bildiği Ali Paşa Çarşısı ile de hayli ünlü. Edirne tarihi yerler içinde yer alan çarşı, şehir merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde bulunuyor. Züccaciye, baharat ve giyim gibi dükkanların bulunduğu Ali Paşa Çarşısı'ndan alışveriş yapabilir, sevdiklerinize götürmek için hediyeler alabilirsiniz!

EDİRNE MÜZELERİ

1925 yılında Selimiye Camii'nden toplanan eserlerden oluşan Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, yine Selimiye Camii avlusunda yer alan Dar-ül Tedris Medresesi'nde sergileniyor. 14 ayrı odada sergilenen müzeyi mutlaka Edirne gezilecek yerler listesine alın deriz! Türkiye'nin tıp tarihine ışık tutan ve Osmanlı darüşşifalarını günümüzde yaşatan tek müze olan Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi, 1997 yılında açılıyor. 2008 yılında tıp medresesi bölümünün eklenmesiyle çok daha önemli bir noktaya taşınan müze, ziyaretçilerini gerçek bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Özellikle geçmişteki akıl hastalarına uygulanan tedavi yöntemlerini anlatan müze, herkesi kendine hayran bırakıyor.





BÜYÜK SİNAGOG

Edirne, sınır şehri olmasından dolayı tarih boyunca farklı kültürden, dinden birçok insanın barış içinde yaşadığı muazzam bir kent. Bu durumun en estetik kanıtlarından biri de Büyük Sinagog. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük sinagogu olan yapı, büyük şehirlerden ibadet için ya da turistik amaçlı gelen bir ziyaretçisini ağırlıyor. Edirne merkezde yer alan Büyük Sinagog'a kolayca ulaşabilirsiniz.







SELİMİYE CAMİİ

Edirne gezilecek yerlere birçok medeniyet ve devletten izler taşıyan tarihi noktalardan başlıyoruz. Selimiye Camii, Osmanlı Devleti'nin en ünlü mimarı Mimar Sinan'ın 80 yaşında inşa ettiği ve ustalık eseri olarak adlandırdığı camii. Bu camii sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da çok önemli yapıtlarından biri. Edirne'nin en yüksek noktasına kurulan Selimiye Camii, üçer şerefeli dört adet minaresi ve açık havalarda hem Rodop Dağları'ndan hem de Uzunköprü'nün Süleymaniye Köyü'nden görülebilmesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Bu muhteşem mimari esere Edirne'nin merkezinde yer aldığı için kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



ÜÇ ŞEREFELİ CAMİİ

EDİRNE gezilecek yerler içinde öne çıkan bir diğer Osmanlı eseri ise Üç Şerefeli Camii. Selçuklu mimarisinden Osmanlı'ya geçişinin ilk örneklerinden olan camii, hepsi farklı yükseklikte ve tasarımda olan minareleriyle oldukça dikkat çekici. İslamiyet'in ilk üç şerefeli camisi olduğu için bu ismi alan yapı, gerçekten görülmeye değer. Ayrıca Edirne Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan camiyi gezdikten sonra avlusundaki çay bahçesinde soluklanmayı unutmayın!

KAZIM YÖRÜKCE