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Haberler Yaşam 'Bir Küçük Gün Işığı'nın afişi yayınlandı

'Bir Küçük Gün Işığı'nın afişi yayınlandı

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı, yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın afişi bugün yayınlandı. 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan dizi afişiyle izleyicinin dikkatini çekti.

30.08.2022, 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 14:00

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı"nın afişi bugün ilk kez gazete ve sosyal medyada yer aldı. Merakla beklenen dizinin afişi sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

’Bir Küçük Gün Işığı’nın afişi yayınlandı

5 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizi, yılladır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatıyor. Bu zorlu yolculukta yolu varlıklı iş adamı Fırat (Berk Oktay) ile kesişmesi ise her şeyin daha da karmaşık bir hale getirecektir.

’Bir Küçük Gün Işığı’nın afişi yayınlandı

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

’Bir Küçük Gün Işığı’nın afişi yayınlandı

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 5 Eylül Pazartesi akşamı Atv'de.

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