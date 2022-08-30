’Bir Küçük Gün Işığı’nın afişi yayınlandı

5 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizi, yılladır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatıyor. Bu zorlu yolculukta yolu varlıklı iş adamı Fırat (Berk Oktay) ile kesişmesi ise her şeyin daha da karmaşık bir hale getirecektir.