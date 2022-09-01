Bağışıklık sisteminin temel taşı çinko

Diyetisyen Nimet Meltem Gök, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çinko alımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çinkonun bağışıklık sisteminin temel taşı olduğunu dile getiren Gök, "Özellikle kabak çekirdeği, kuru baklagiller, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık, deniz ürünleri çinko bakımından zengindir" diye konuştu. Omega 3'ün de bağışıklık sistemini düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahip olduğunu belirten Gök, "Özellikle yağlı balıklar bu bakımdan zengindir. Keten tohumu, avokado, semizotu da omega 3 kaynakları arasındadır.

HAFTADA 2 KEZ BALIK

Haftada 2-3 defa balık tüketimine özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. Beta glukanın da bağışıklık için çok önemli bir besin olduğunu dile getiren Diyetisyen Gök, virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı vücut direncini artırdığını söyledi.