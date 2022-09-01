D vitamini eksikliği sağlık sorunlarına kapı aralıyor

ÖZEL İzmir Gazi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şükrü Alper Aygen, D vitamini eksikliğinin ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. D vitamininin ana kaynağının ciltten sentez yolu olduğunu kaydeden Aygen, "Normalde D vitamininin yüzde 90-95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. Haftada 2-3 kez el, yüz ve kolların 15-30 dakika güneşe tutulması vücudun D vitamini eksikliğini karşılayabilir. Günlük D vitamini ihtiyacı yetişkinlerde 400-800 İU'dur" dedi.

KALP YETMEZLİĞİ RİSKİ

Çok az sayıda gıdanın D vitamini içerdiğini vurgulayan Aygen, "Bunlar süt, yoğurt, tereyağı, balık, karaciğer, yumurta sarısı ve portakal suyu olarak sıralanabilir. D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi şeklinde kemik mineral bozukluklarına neden olabilir. Çok düşük düzeylerdeki D vitamini eksiklikleri yaşlılarda osteoporoz gelişmesine ve kırıklara neden olabilir. Yaşlı erişkinlerde osteoporoz riskini en aza indirmek için D vitamini düzeyinin minimum 30 ng/ml olması gerektiği savunulmaktadır. D vitamini eksikliği kalp yetmezliği, hipertansiyon, obezite, diyabet, kanser, otoinmüm hastalıklar ve cilt hastalıkları riskini artırabilir" diye konuştu.