O PKK’lı artık etkisiz halde

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/ KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu terörist Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Rezan Amed" kod adlı terörist Tarhan, Berlin'de terör örgütüyle ilişkili yapılardaki faaliyetlerinin ardından 2009'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katıldı.

MALZEMELERİ TEMİN EDİYORDU

KANDİL'DE örgütün farklı terörist faaliyetleri içinde yer alan Tarhan, 2015'te Suriye'de sözde saldırı sabotaj birimi sorumlusu olarak görev aldı. Terörist Tarhan, 2016'da Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize ederek, bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladı. Terör örgütünün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan teminini sağlayan Tarhan, örgüt yönetimi tarafından teröristlerin eğitimi için Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya gönderildi.

ÜÇ MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde 3 mağara ve sığınağın bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce cephanelik olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu mağara ve sığınaklarda 2 ağır makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, el roketi ve çok sayıda silah ele geçirildi.