Okul sağlığımız yerinde mi?

Son 2.5 yıldır yaşadığımız Covid - 19 pandemi dönemi her türlü tedbire rağmen birçoğumuzu maalesef bu hastalıkla tanıştırdı. Bazıları yoğun bakımlarda günlerce yaşam mücadelesi verdi, bazıları ayakta atlattı, bazılarımız ise hiç farketmeden covid olmasına rağmen hasarsız atlattı. Özellikle okul dönemleri bu hastalığın yayılma hızı daha fazlalaşıyor.

Peki biz veliler olarak çocuklarımızın okul öncesi ciddi bir sağlık kontrolünden geçirmemiz gerekmez mi? Başta göz ve diğer muayenelerini yaptırtıp en azından okul öncesi çocuklarımızda duyma ve görme kaybı başta olmak üzere bir takım tetkikleri yaptırmamızda yarar var. Çünkü pandemi döneminde başta çocuklarımız olmak üzere ev halkı hemen hemen tüm gün tablet, telefon ve bilgisayar başında zaman geçirdi. Bu aletlerin özellikle çocuklarda ciddi göz yorgunluğu nedeni ile görme kaybı ve de işitme kaybı başta olmak üzere vücut kitle oranlarımız olması gerekenden fazlalaştı. Bu da çocuklarda obeziteye bağlı bir takım rahatsızlıkların başlangıcı olabilir.

TEDAVİ PLANI YAPILMALI

Yukarıda da değindiğim konuyu bir de uzmanına sordum. Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan çocuk göz hastalıkları konusunda bilgisine ve tecrübesine güvendiğim hocalarımızdan biri. Görme bozukluklarının çocukların okul başarını da olumsuz etkilediğini belirten Op. Dr. Yeşilbalkan, okullar açılmadan önce görme bozukluğu olan çocuklara uygun tedavinin planlanması gerektiğinin altını çizerek, "Erken yaşlarda tespit edilen göz problemleri doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor" dedi.

Çocuğunuz okulda tahtayı göremiyor veya netleyemiyor ya da yazılara odaklanmada sorun yaşıyorsa bir göz problemi olabileceğine dikkati çeken Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, "Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çeviriyor, başını öne eğiyor, bir gözünü kapalı tutuyor ya da sık sık göz kırpma, gözlerini kısma, ovalama yapıyorsa vakit kaybeden bir göz hekimine başvurun" dedi.

BU İŞARETLERE DİKKAT!

Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, Gözlerin duruşu veya çocukların bazı hareketleri olası bir görme sorununun habercisi olabileceğinden anne ve babaların bazı işaretlere dikkat etmeleri gerektiğini ve zaman geçirmeden bir göz doktoruna başvurmalarının altını çizdi.

● Çocuğunuz sizinle göz teması kurduğunda her iki gözü birbirine paralel duruyor mu? Gözlerden birinde içe ya da dışa kayma ya da iki göz birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi var mı?

● Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama yapıyor mu?

● Okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip ediyor mu?

● Yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşıyor mu?

● Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanıyor mu?

● Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmekte zorlanıyor mu?

Bu tür şikayetleri olan çocuklar bilgisayarlı göz muayenesinden geçirilmeli, göz bozukluğu varsa tespit edilmeli ve tedavi edilmelidir. Göz genişletici damlalar kullanılarak yapılan bu muayene sonucunda çocukta miyop, hipermetrop, astigmat olup olmadığı tespit edilebilir, dedi.