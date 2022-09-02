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Haberler Yaşam Kanserli çocuklara nefes olacak

Kanserli çocuklara nefes olacak

2.9.2022

Kanserli çocuklara nefes olacak

İzmir Urla'da göz kanseriyle mücadele ederken 3 ay önce hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nefes Can anısına kadın basketbol dostluk maçları yapılacak. 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde Urla Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinliğin tüm geliri, kanser ile savaşan çocukların ve ailelerinin destekçisi Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışlanacak.

Uzun yıllar Urla kadın basketbol takımında kaptanlık yapan Nefes'in annesi Şenay Can, kanser tedavisi için şehir dışından İzmir'e gelen ailelere Nefes aracılığıyla bir yardım eli uzatılacağını belirterek, etkinliğin gelirinin KİTVAK'a bağışlanacağını bildirdi. Turnuvanın geleneksel hale gelmesini istediklerini anlatan Can, kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine sabır diledi.

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