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Haberler Yaşam Ailesine yıllar sonra Esra Erol’da kavuştu

Ailesine yıllar sonra Esra Erol’da kavuştu

İzmir’de evlatlık verilen Kadir Eren, öz ailesini Esra Erol’da buldu. Duygusal anların yaşandığı programda stüdyoda ve ekran başında gözyaşları sel oldu

3.9.2022

Ailesine yıllar sonra Esra Erol’da kavuştu

ATV ekranlarının rekortmen programı Esra Erol'a katılan 18 yaşındaki Kadir Eren, hiç görmediği anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan yardım istedi. İzmir'deki bir çocuk yuvasından evlatlık verilen ve şans eseri 4 ay önce yuvadan alındığını öğrenen Eren, hikayesiyle yürekleri dağladı.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da, Kadir Eren isimli gencin hiç görmediği biyolojik ailesi arandı. Kadir Eren'in annesi olan Nuray Talan'ı sadece bir gün içinde bulan Esra Erol, bir kez daha izleyenleri mutluluktan ağlattı.

'ESRA ABLA BULUR DEDİM'
Yoğun duygular yaşayan Kadir Eren, "'Esra abla bulur' dedim geldim. Senin kavuşturacağını biliyordum. Ne kadar teşekkür etsem az. Bana dünyaları verdiniz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yetimhane kapılarında beklediğini söyleyen anne Nuray Talan ise, "Çok aradım. Zor günler geçirdim. Sonunda dualarım kabul oldu. Oğluma kavuştum" dedi. Esra Erol'a defalarca teşekkür eden Talan, "Kadir'i evlatlık alan ailesine de minnet borcum var. Onu bugünlere getiren aileye de teşekkür ederim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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