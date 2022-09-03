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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Atv'nin yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen ikinci tanıtım fragmanı da yayınlandı.

03.09.2022, 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 13:20

Atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ikinci tanıtımı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Tanıtımda öne çıkan Cezayir'in (Oktay Kaynarca) aile ilişkileri, tutkulu aşkları izleyicileri heyecanlandırdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Yayınlanan tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci tanıtımı dikkat çekti

Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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