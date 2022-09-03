Bu sezonda da umut olmaya devam ediyor! Esra Erol beş günde beş ailenin yüzünü güldürdü

ANNE- OĞULUN FERYADI

Anne Nurcan oğlu Onurcan'la Ankara'dan Esra Erol'da programına geldi. 24 yaşındaki İlknur %75 engelli evli 2 çocuk sahibiydi. Yaklaşık bir ay önce (2 Ağustos) eşi ve ailesiyle Samsun'da yaşadığı evden yanında kız çocuklarıyla ayrılıyor ve İzmir'e kaçıyor. 15 gün sonra torunlarımı eşine bıraktı. Kaynanasından şiddet gördüğü söylüyordu ama biz inanmamıştık daha sonra hastanelik oldu. Çünkü eşi inkar ediyordu. Anne Nurcan, çocukları babasına verdikten sonra beni aradı "ben burada iyiyim merak etme beni" diyerek kaldığı evi gösterdi. Kaldığı ev yıkık dökük bir evdi. İzmir'de de ona destek olacak tanıdıklarımız yok. Eşiyle evliliğinde sorunları vardı. Bir kadının evinde kaldığını, birlikte lokantada garsonluk yaptığını söyledi. Daha sonra İlknur'a ulaşamadık diyerek Esra Erol'dan kızının bulunması için yardım istedi. Dakikalar içinde müjdeli haber geldi. Esra Erol, İlknur'u bulmuş ve canlı yayına getirmişti.