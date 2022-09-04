2 milyonluk şampiyon deve ‘Kanka’ öldü

EGE, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde düzenlenen deve güreşlerinde rakiplerini arenadan kaçıran ve birçok şampiyonluğu olan 'Kanka' isimli deve hastalığa yenik düştü. 10 yıldan bu yana arenalarda güreşen ve değeri 2 milyon liranın üzerinde olduğu bilinen 17 yaşındaki Kanka'nın ölümü, başta sahibi Mustafa Oduncuoğlu olmak üzere güreşseverleri üzüntüye boğdu. Sayısız şampiyonluğu bulunan Kanka'nın karaciğer ve böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı öldüğü belirlendi. Aile fertlerinden birini kaybetmiş gibi üzüldüğünü dile getiren Mustafa Oduncuoğlu, "Gözlerim, ağlamaktan kan çanağı oldu. Bize çok güzel anılar bırakan canımız kadar sevdiğimiz devemizi asla unutmayacağız" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ