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Haberler Yaşam Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi

4.9.2022

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.
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