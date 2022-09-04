Ege’nin yolları can pazarına döndü

Ege Bölgesi'nde 4 farklı şehirde meydana gelen kazalarda, 2 kişi yaşamını yitirirken 78 kişi yaralandı. İzmir Ödemiş'te, Y.T. (35) idaresindeki kamyon, Bilal Şeker (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada Şeker, hayatını kaybederken, traktör römorkunda bulunan 13 tarım işçisi yaralandı. Kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçan kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çanakkale Ayvacık'ta da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, Ezine ilçesinde, tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetti, şoför dahil 54 kişi yaralandı.

Manisa Turgutlu'da ise, bir kamyonetle, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada otomobil sürücüleri Seyhan Akbıyıklıoğlu ve Mehmet Aktaş ile Aktaş'ın otomobilinde yolcu olarak bulunan eşi Hanım Aktaş (40) ve kızları Burçin Aktaş (15) yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir başka kaza da Afyonkarahisar'da meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki arazi aracı kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsü ile yanındaki yolcu hastaneye kaldırdı.

■ SEVAL KONURALP