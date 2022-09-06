’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

BİR KAZA İLE BİLDİĞİ TÜM GERÇEKLERİN BİR YALANDAN İBARET OLDUĞUNU ÖĞRENEN ELİF, HAYATA YENİDEN BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı. Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü.