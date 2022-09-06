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Haberler Yaşam 'Bir Küçük Gün Işığı' listelere hızlı bir giriş yaptı

'Bir Küçük Gün Işığı' listelere hızlı bir giriş yaptı

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

06.09.2022, 13:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 13:38

Bir Küçük Gün Işığı, sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamına damga vuran dizi, izleyicinin beğenisini topladı ve reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı.

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

"Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

BİR KAZA İLE BİLDİĞİ TÜM GERÇEKLERİN BİR YALANDAN İBARET OLDUĞUNU ÖĞRENEN ELİF, HAYATA YENİDEN BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı. Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü.

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

Güneş'i yetimhaneye bırakmaya el vermeyen Elif, üzerine kayıtlı olan Güneş'in annesini bulmak için harekete geçti. Hakan'ın iş yerine gelen Elif, varlıklı iş adamı Fırat'tan yardım istedi.

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

Ancak Fırat Elif'in kocası Hakan'ın istemeden ölümüne neden olduğundan habersizdir. Psikolojik sorunları olan kız kardeşinin Hakan ile ilişkisi olduğunu öğrenen Fırat, Hakan'ı takip ederken kazaya neden olur.

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

Ancak araba da küçük Güneş'in olduğundan ve onun öz yeğeni olduğundan da habersizdir.

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

Tüm dünyası başına yıkılan Elif, Güneş'in annesini bulabilecek mi? Güneş'in yeğeni olduğunu öğrenen Fırat bu gerçek karşısında ne yapacak?

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile

’Bir Küçük Gün Işığı’ listelere hızlı bir giriş yaptı

"Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi Atv'de.

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