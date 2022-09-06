Okullara 3,1 milyar liralık dev bütçe

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Okullarıyla tanışacak anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bakan Özer, görüş ve önerileri dinledi.

Eğitimin diğer kademelerinde ciddi başarı farkları olmaması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımlar, laboratuvar donatımıyla ilgili okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor. Okullara, henüz kullanabildiklerinden daha fazla bütçe imkanı sunduk. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak. Sadece odaklanacağınız şey 'şu olsa bu okullardaki eğitim ortamı çok daha iyi olur' diyerek, okul yöneticilerimize ulaşmak olacak. Okul yöneticilerimiz de bize ulaşacak ve hemen hızlı bir şekilde o eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı.