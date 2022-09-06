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Haberler Yaşam Pençe-Kilit’te Skorsky tipi helikopter kaza yaptı: 1 şehit

Pençe-Kilit’te Skorsky tipi helikopter kaza yaptı: 1 şehit

6.9.2022

Pençe-Kilit’te Skorsky tipi helikopter kaza yaptı: 1 şehit
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopter kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23.45 sularında Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir" denildi. Bölgeye giden ekiplerin çalışmasında ise öğleden sonra Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.
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