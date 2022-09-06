Uyum haftası başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılı, Türkiye genelinde okul öncesi okullar ile ilkokul 1. sınıflar için ders zilinin çalmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulamaya konulan adaptasyon ve oryantasyon eğitimleri ile başlayan okulun ilk gününde veliler eğitime alındı. Okula alışma sürecini başarı ile sorunsuz atlatabilmeleri için hayata geçirilen adaptasyon eğitimlerine giren öğrenci velileri, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Minik öğrencilerin ise velilerinin yanında olmaları sebebi ile mutlulukları adeta gözlerinden okundu.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Sabah çocukları ile okul bahçelerinde toplanan veliler, tek tek öğrencilerin isimlerinin okunmasını bekledi. Sınıfların belirlenmesi ile binaya alınan çocuklara velileri de eşlik etti. Minik öğrenciler sınıfa alınırken anne ve babalarından dışarı çıkmaları istendi. Bu sırada anne ve babalarından ilk kez ayrı kalacak miniklerden bazılarının gözyaşları döktüğü görüldü. Veliler eğitime alınırken, minikler de sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okul bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıdı. Bakanlığın hazırladığı programa göre, uyum eğitiminin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte gruplar halinde okula gelecek.

VELİLER MEMNUNİYET DUYDU

İzmir genelinde de velilere okul ortamı, eğitim- öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar anlatıldı. Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminere katılan velilerden Hatice Kahraman, çocuğunun okuldaki ilk günü olduğu için heyecan duyduğunu söyledi. Velilerden Buket Şinal Bilgi de uygulamanın faydalı olacağına inandığını ifade etti.