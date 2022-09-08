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DEAŞ’ın 5 sözde sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde yargı, istihbarat eğitim ve sosyal medya sorumluları ile örgüt imamı, eylem hazırlığındayken yakalandı

8.9.2022

DEAŞ’ın 5 sözde sorumlusu yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/ KCK/PYD/YPG terör örgütünün, Suriye'deki Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed, eylem hazırlığındayken yakalandı.

TÜFEK DE ELE GEÇİRİLDİ
31 Ağustos'ta yakalanan Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu, Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Ayrıca teröristlere yardım ettiği belirlenen 6 iş birlikçi de gözaltına alındı. Teröristler ile 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.

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