İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı