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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

İzmir'de bugün yağmur var mı? Sıcaklıklarda artış bekleniyor mu? Ege'de bugün fırtına var mı? soruları özellikle plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Eylül Perşembe hava durumu...

08.09.2022, 09:08

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 8 Eylül Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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