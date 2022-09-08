İzmir hava durumu 8 Eylül Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 8 Eylül Perşembe hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık