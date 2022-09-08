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Haberler Yaşam KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı!

KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak olan adayların sınava giriş belgeleri erişime açtı.

AA

08.09.2022, 15:23

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı!

Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı!

SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.

İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı!

ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.

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