KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı!

SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.