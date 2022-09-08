Şifreli mesajlar içeren dergiye baskın yapıldı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü DHKP-C yanlısı yayınlarıyla bilinen bir dergiye ve söz konusu yasaklı derginin basıldığı matbaaya operasyon düzenledi. Geçmişte yürütülen soruşturmalarda, daha önce basılan yayınlardaki şifreli satırlarla örgütün tepe kadrosunun mesajlarını alt kadrolara ilettiği gerekçesiyle matbaaya yönelik düzenlenen operasyonda F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. (43) adlı 3 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli baskında, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaşıldığı öğrenildi.

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