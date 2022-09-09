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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ait hava tahmin durumunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Eylül Cuma hava durumu...

09.09.2022, 08:42

Bugün İzmir'de yağmur var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. İşte Meteoroloji'nin raporuna göre hava durumu...

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 9 Eylül Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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