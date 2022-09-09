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Haberler Yaşam Müge Anlı'da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! "Cinayet anı ablasının telefonunda"

Müge Anlı'da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! "Cinayet anı ablasının telefonunda"

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın stüdyoda bulunan yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi, "Dayımın cinayet anı annemin telefonunda" şaşkına çevirdi. İşte kan donduran detaylar...

09.09.2022, 13:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 13:57

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde son bölümü 9 Eylül Cuma bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, dünkü programa konuk olarak önemli iddialarda bulunmuştu.

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini söylemişti.

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

Alim'in, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları da anlattığını söyleyen Ali Rıza Kılıç, şu ifadeleri kullanmıştı:

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

"İşkenceyle öldürüldüğünü, Cemal Durmaz'ın kafasını peteğe vurduğunu, annesinin de o süreçlerde Cemal Durmaz'a yardım ettiğini, sakladığını… Eve girdiği zaman dayısının 5-6 tane dişini bulduğunu, bunu emniyete verdiğini de söyledi bize. Bunlardan hiçbir zaman bahsetmedi. Alim de can korkusu var. Bunların tamamını Alim geniş bir şekilde anlattı"

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

CİNAYETTEN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Ali Rıza Kılıç'ın iddialarının ardından Müge Anlı ve ekibi, DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cinayet tarihinden 2-3 ay önce paylaştığı dikkat çeken bir şarkıyı buldular.

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

"DAYIMIN CİNAYET ANI ANNEMİN TELEFONUNDA"

Öte yandan Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi, "Dayımın cinayet anı annemin telefonunda" sözleri şaşkına çevirdi

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

DJ GEZGİN CİNAYETİNDE SON DURUM

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonunu DJ Gezgin ile açtı. Programda DJ Gezgin'in cesedinin henüz bulunamadığı bildirildi. 5 yıl önce ortalıktan kaybolan Mehmet Karahan'ın izine henüz rastlanamadı.

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

Fatma Karadağ, hala eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın cinayet şüphelisi olduğunu düşünüyor. Fatma Karadağ, evlerinin Cemal Durmaz'a Mehmet Karahan için fidye niyetine satıldığını dile getirdi.

Müge Anlı’da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! Cinayet anı ablasının telefonunda

Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'ın asla DJ Gezgin'in cesedini nereye gömdüğünü söylemeyeceğini söyledi.

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