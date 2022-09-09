Müge Anlı'da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! "Cinayet anı ablasının telefonunda"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde son bölümü 9 Eylül Cuma bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde son bölümü 9 Eylül Cuma bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, dünkü programa konuk olarak önemli iddialarda bulunmuştu.
Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini söylemişti.
Alim'in, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları da anlattığını söyleyen Ali Rıza Kılıç, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İşkenceyle öldürüldüğünü, Cemal Durmaz'ın kafasını peteğe vurduğunu, annesinin de o süreçlerde Cemal Durmaz'a yardım ettiğini, sakladığını… Eve girdiği zaman dayısının 5-6 tane dişini bulduğunu, bunu emniyete verdiğini de söyledi bize. Bunlardan hiçbir zaman bahsetmedi. Alim de can korkusu var. Bunların tamamını Alim geniş bir şekilde anlattı"
CİNAYETTEN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
Ali Rıza Kılıç'ın iddialarının ardından Müge Anlı ve ekibi, DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cinayet tarihinden 2-3 ay önce paylaştığı dikkat çeken bir şarkıyı buldular.
"DAYIMIN CİNAYET ANI ANNEMİN TELEFONUNDA"
Öte yandan Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi, "Dayımın cinayet anı annemin telefonunda" sözleri şaşkına çevirdi
DJ GEZGİN CİNAYETİNDE SON DURUM
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonunu DJ Gezgin ile açtı. Programda DJ Gezgin'in cesedinin henüz bulunamadığı bildirildi. 5 yıl önce ortalıktan kaybolan Mehmet Karahan'ın izine henüz rastlanamadı.
Fatma Karadağ, hala eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın cinayet şüphelisi olduğunu düşünüyor. Fatma Karadağ, evlerinin Cemal Durmaz'a Mehmet Karahan için fidye niyetine satıldığını dile getirdi.
Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'ın asla DJ Gezgin'in cesedini nereye gömdüğünü söylemeyeceğini söyledi.