Müge Anlı'da DJ Gezgin ölümünde flaş gelişme! "Cinayet anı ablasının telefonunda"

"İşkenceyle öldürüldüğünü, Cemal Durmaz'ın kafasını peteğe vurduğunu, annesinin de o süreçlerde Cemal Durmaz'a yardım ettiğini, sakladığını… Eve girdiği zaman dayısının 5-6 tane dişini bulduğunu, bunu emniyete verdiğini de söyledi bize. Bunlardan hiçbir zaman bahsetmedi. Alim de can korkusu var. Bunların tamamını Alim geniş bir şekilde anlattı"