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Haberler Yaşam PKK/KCK’lı yabancı uyruklu terörist İstanbul’da yakalandı

PKK/KCK’lı yabancı uyruklu terörist İstanbul’da yakalandı

9.9.2022

PKK/KCK’lı yabancı uyruklu terörist İstanbul’da yakalandı
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında PKK'nın kırsal kadrosunda faaliyet yürüttüğü belirlenen ve örgütsel fotoğrafları ele geçirilen Suriye uyruklu S.J'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla adresi belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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