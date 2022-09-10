DEAŞ üyesi peruk takıp izini kaybettirmek istemiş

BAŞKAN Erdoğan'ın yakalandığını açıkladığı terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyd/Üstad Zeyd kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sumaidai'nin Türkiye'de kılık değiştirdiği öğrenilirken, yakalandığında seyrek saçları üzerine peruk takarak güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibinden sıyrılmaya çalıştığı görüldü. Ülke içinde herhangi bir saldırı hazırlığında olup olmadığı araştırılan Sumaidai, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

DİĞER