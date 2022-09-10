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Haberler Yaşam Merakla beklenen 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın tarihi belli oldu

Merakla beklenen 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın tarihi belli oldu

Atv'nin yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan, fragmanları bir hayli merak uyandıran, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın izleyiciyle buluşma tarihi belli oldu.

10.09.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022, 15:55

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Merakla beklenen ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Yayınlanan tanıtımlarda izleyicide büyük merak uyandıran dizi 20 Eylül Salı günü izleyicisi ile buluşacak.

Merakla beklenen ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.

Merakla beklenen ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Merakla beklenen ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

Merakla beklenen ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

"BEN BU CİHANA SIĞMAZAM" 20 EYLÜL SALI ATV EKRANLARINDA İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli başarılı oyuncular yer alıyor. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)...

Merakla beklenen ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül Salı günü Atv'de...

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