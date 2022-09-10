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Haberler Yaşam Nevşehir’de dev uyuşturucu operasyonu: 75 kişi yakalandı

Nevşehir’de dev uyuşturucu operasyonu: 75 kişi yakalandı

10.9.2022

Nevşehir’de dev uyuşturucu operasyonu: 75 kişi yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir tarihinin en büyük uyuşturucu yönetti. Operasyon hakkında konuşan Bakan Soylu, "15 Temmuz darbesi olduğu zaman Türkiye'deki hapishanelerde uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi. Şu anda 113 bin. Uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar mücadelemiz devam edecek. Bugün toplam 87 şüpheli, bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri, şu ana kadar 75'i gözaltına alındı" dedi. Soylu, Mersin'de yapılan operasyonda da 60 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
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