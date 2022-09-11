İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu