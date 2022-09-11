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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege'de hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege'de hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Eylül Pazar hava durumu...

11.09.2022, 09:17

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 11 Eylül Pazar! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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