‘Oğlum ben sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum’

DİYARBAKIR'DAKİ HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin direnişi bin 104 günü geride bıraktı. Nöbetteki annelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ geri gelmeden eyleme son vermeyeceğini aktardı. Küçükdağ, "Canımızdan can kopardılar. Bizim ciğerimizi bizden alanların ciğeri yansın. Bak geri dönen herkes evinde. Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum" dedi.