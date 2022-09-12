19 milyon öğrenci ders başı yapıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, ilk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına bu yıl erken start verdi. Bu çerçevede okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler 5-9 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi aldı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATANDI

Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi ise, 12-16 Eylül tarihleri arasında olacak. Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilerin sıralarına koyuldu. Bu yıl ataması yapılan farklı alanlardaki 20 bin öğretmen de öğrenciler gibi ders başı yapıyor. Bugün başlayan eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.

Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatiline girecek, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. İzmir'de de okulların açılmasıyla kent trafiğinde yoğunluk görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmirlilere seslenerek, "Özellikle okul servis araçları, özel araç sahibi veliler ve eğitimciler yoğun olarak trafiğe çıkacaktır. Mümkün olduğunca toplu ulaşım araçlarını kullanalım ki trafik sıkışıklığının ve uzun bekleme sürelerinin önüne geçebilelim" uyarısında bulundu.