Yunan botları, Türkleri görünce bölgeden kaçtı

YUNANİSTAN Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada açıklarında uluslararası sularda taciz ateşi açılan "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi yetkilisi Cengiz Oluç, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Oluç, "Ege'den Bozcaada'ya doğru seyir halindeydik. Üzerimize doğru ateş etmeye başladılar. Türk Güvenlik Güçlerinden yardım istedik. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiklerini görünce bölgeyi terk ettiler. Yaşadıklarımız yaklaşık olarak yarım saat sürdü" dedi.
Öte yandan geminin 2010 yılında Filistin'e yardım götürürken İsrail Deniz Komandoları tarafından saldırıya uğrayan 'Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı. Demir alan gemi İstanbul'a doğru yola çıktı.
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN