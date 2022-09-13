Nedeni hız sonucu ölüm!

KAZADA SAVRULUP BASKA ARACA ÇARPTI

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde Aziz A'nın kullandığı 07 APS 40 plakalı otomobil, Fethiye Antalya karayolu Karabel mevkiinde Hasan Ö. idaresindeki 66 DR 788 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan Aziz A. yönetimindeki otomobil Yusuf Gökçe'nin kullandığı 48 H 4915 plakalı otomobile de çarptı. Kazada sürücüler ile Fikriye Yıldız, Ali Yıldız, Emine Aydın ve Cihangir Özkaya yaralandı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aziz A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİLLE CİP ÇARPISTI

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde, otomobilin ciple çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. H.Ç. idaresindeki 45 PN 002 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu yolu Akpınar mevkisinde, T.T. yönetimindeki 35 TIT 17 plakalı cipe çarptı. Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), hastaneye kaldırıldı. M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETİYLE KÖPRÜDEN KANALA UÇTU

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde, köprüden kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Yatağan'ın Bozüyük beldesinde meydana geldi. Sezer Şahin'in (27) kullandığı motosiklet kontrolden çıktı ve 5 metre yükseklikten kanala düştü.

KISA sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin'in cenazesi, Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

TALİ YOLDAN ÇIKMAYA ÇALISIYORDU

AYDIN'IN Efeler ilçesinde, Mustafa Karabulut (43) idaresindeki 09 VA 283 plakalı hafif ticari aracıyla tali yoldan Aydın-Muğla karayoluna çıkmaya çalışan Mehmet Şahin (69) idaresindeki 09 DG 744 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 09 VA 283 plakalı ticari araç sürücüsü Mustafa Karabulut ile yanında yolcu konumunda bulunan Songül Karabulut (35), Onur Karabulut (9), İpek Karabulut (6), 09 DG 744 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şahin ile yolcu konumunda bulunan eşi Ayşe Şahin (68) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

■ MURAT YALÇIN ■ SERKAN ÖZCAN ■ ADEM ÜLKER ■ İHSAN KARATAŞ