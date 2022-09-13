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Haberler Yaşam Terör örgütünün suikastçısı Irak’ta etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün suikastçısı Irak’ta etkisiz hale getirildi

13.9.2022

Terör örgütünün suikastçısı Irak’ta etkisiz hale getirildi
örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Alınan bilgiye göre MİT, 'Şahan' kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Irak'ın kuzeyindeki Erbil-Halifan bölgesinde olduğunu tespit etti. Operasyon timi, PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu. Yapılan operasyonda Aksaç ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H'deki faaliyetleri deşifre edilince 2015'te PKK'nın dağ kadrosuna kaçan Vedat Aksaç, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alınmıştı. Aksaç'ın yasa dışı olarak metropollere gönderilmek üzere olduğu ve bu süreçte MİT'in takibine girdiği belirtildi.
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