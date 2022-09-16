Güvenli KPSS seferberliği

KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 31 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumunda bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan benzer sorular çıkması nedeniyle 4 Ağustos'ta iptal edilmişti. Üzerinden yaklaşık 40 gün geçti. 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek sınava ise 2 gün kaldı. Edinilen bilgilere göre soru havuzunun yeniden düzenlenmesi için sorular silindi.

SORU kitapçıkları yeniden hazırlandı. Bu süreçte yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi doğrultusunda hatasız yeni bir sistem kurulması için kapsamlı çalışmalar yapıldı. Soru iptalinin yaşanmaması için soru hazırlayıcıların alanında en yetkin kişilerden seçilmesi için çok titiz araştırmalar yapıldı.

■ BURCU ŞEN