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Haberler Yaşam Yarım asırlık Amerikalı misafir

Yarım asırlık Amerikalı misafir

Türkiye’yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyleyen Roberts, mirasını çok sevdiği Türkiye’deki öğrencilere bağışlamak istiyor.

16.9.2022

Yarım asırlık Amerikalı misafir

ABD'DE yaşayan dergi editörü Delmar Lee Roberts (89), 54 yıl önce ilk kez geldiği Aydın Söke'de bir otelde yer bulamayınca aynı odayı paylaştığı İbrahim Kabakçı (69) ile tanıştı. Roberts, daha sonra her yıl geldiği Türkiye'de Kabakçı'nın Koçarlı'ya bağlı Güdüşlü Mahallesi'ndeki evine 2 ay boyunca misafir oluyor.

ROBERTS ile kardeş gibi olduklarını belirten Kabakçı, "O yıllarda traktör yoktu, eşek sırtında köye ulaşabiliyorduk. Buna rağmen Roberts, her yıl beni ziyarete gelirdi. Sadece 1985 yılında evlendiğimde, ona düğün davetiyesi yollamayışıma kırılıp gelmedi" dedi. Robert ise, artık Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi.

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