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Haberler Yaşam İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler hava durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Ege illerinde 'Bugün hava nasıl olacak?' aramaları yoğunluk gösteriyor. Meteoroloji hava tahmin raporunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 17 Eylül Cumartesi hava durumu...

17.09.2022, 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 10:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklara güzel haber

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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