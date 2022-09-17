Yılın sürücüsü seçilen adam ilk kazasında öldü

BATMAN'DA Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçilen Nurettin Kilit (63), çevre yolunda başka bir araca çarparak kaza yaptı. Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirmesi büyük üzüntüyle karşılandı.