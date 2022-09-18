İşe alım mesajlarıyla dolandırıcılık

Dolandırıcılar bu kez de iş arayanları hedef aldı. Vatandaşlara yüksek kazançlı iş vaadinde bulunan SMS'ler atan dolandırıcılar, iş umuduyla kendilerine inanan birçok kişiyi mağdur etti. Dolandırıcılar iş vaadiyle gönderdikleri bu mesajlarda, Türkiye'nin en çok müşterisi olan e-ticaret sitelerinin adını kullanıyor.

GÜNLÜK 2800 LİRA YALANI

Cep telefonuna gelen işe alım mesajlarını gören vatandaşların bazıları okudukları ilanının gerçek olduğunu sanıyor. Oysa sistem, kişisel bilgilerin çalınması üzerine oluşturulduğu için, iletilen linke tıklayan ve ekranda açılan iş başvurusu formunu dolduran vatandaşların tüm kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Ayrıca siteye girildiğinde kullanıcıların güvenlik iznine onay vermesi durumunda, kullanıcıların telefon rehberi de karşı tarafa iletiliyor. Birçok kişiye gönderilen mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Merhabalar, .... şirketinin işe alım müdürüyüm, açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz, maaş aynı gün ödenecek, günlük 500-2800 TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın. Hakkında danışmak için bana ulaşın." İşte bu kısa metin, SMS ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor. Bu linklere tıklandığında telefon rehberi ele geçiriliyor, ayrıca iş formuna doldurulan kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor. Dolandırıcılar bu bilgileri kullanarak, mağdur vatandaşların hesaplarına bile ulaşabiliyor.

BU MESAJLARI SAKIN AÇMAYIN

BU mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen emniyet birimleri, "Linki tıkladığınızda sahte bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfanın gerçek olmadığını anlamanın en kolay yolu, gönderilen mesajdaki yazım yanlışlarıdır. Bu mesajları açmayın ve hemen silin. Kişisel bilgilerinizi vermeden gelen mesaj ve e-postaların resmi kurumlardan gelip gelmediğinden emin olunması gerekiyor" diye uyarıda bulundular.

FATİH ŞENDİL